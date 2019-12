Massimo Bossetti | Anna Vagli oltre il Dna | le altre prove che hanno portato alla sua

Leggi la notizia su urbanpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Omicidio Yara Gambirasio:auspica la riapertura del processo e la scrittrice e criminologaè tornata ad occuparsi del caso, esprimendo – con un articolo per La Gazzetta di Lucca – il suo parere professionale sulla possibilità che i legali del muratore bergamasco possano davvero arrivare ad ottenere la revisione del processo. A 9 anni dai terribili fatti che videro morire in una maniera orrenda la 13enne di Brembate, infatti, nonostante una sentenza passata in giudicato si parla ancora di questa terribile vicenda.non otterrà la revisione del processo: il parere della criminologaha ucciso la ginnasta di Brembate al di là di ogni ragionevole dubbio. Nonostante qualsiasi tipo di mistificazione, suggestione o schieramento innocentista, l’unica ad essere privata dei piaceri, degli affetti e di tutto ciò ...

zazoomnews : Massimo Bossetti nuovo pool difensivo: il fratello di Marita Comi rivela come sono andate le cose - #Massimo… - CommentoSolo : Massimo Giuseppe Bossetti è ignoto 1. Lo dimostrano i test del Dna. Non è un Bossetti, è un Guerinoni. È parente di… - CommentoSolo : Sarà, ma intanto di dna nostro su Yara non ce n'era... Era guarda caso di Massimo Giuseppe Bossetti. #quartogrado -