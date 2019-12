Martina | morta a 20 anni sulla Braccianese Grave l’amica Ilenia | promessa della Lazio

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019)Oro, 20, èin un incidentevia. L'amica che era bordo con lei su una Matiz,Matilli,di calcio femminile, è in gravi condizioni. È stata trasportata d'urgenza in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma dove si trova tuttora in rianimazione con diverse fratture.

Notiziedi_it : Roma, 20enne morta in un incidente Martina e la passione per il calcio - martina_prados : @cranfan84 Morta ho guardato un video degli svizzeri per riprendermi dall’ascensore - Notiziedi_it : Roma, 20enne morta in un incidente Martina e la passione per il calcio -