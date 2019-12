Marelli | ”Questione Ancelotti? La verità la sapremo tra qualche anno”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 16 dicembre 2019)su Gattuso: In campo uno dei più grandi rompipalle, ma mi sta molto simpatico. Era molto grintoso, mai maleducato. San Paolo gremito può battere il Barcellona A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca, ex arbitro, per parlare di alcuni argomenti legati al Napoli, die Gattuso. Queste le sue parole: PER IL BARCELLONA NELL’AMBIENTE DEL SAN PAOLO NON SARA’ SEMPLICE Ho ancora nelle orecchie il San Paolo pieno, un ricordo vecchio in un derby con l’Avellino e vi dico che anche per il Barcellona non sarà semplice in quell’ambiente. Con il Barcellona non ci sarà nessun problema d’ambiente, la Champions è una grande competizione, sicuramente è stato un sorteggio sfortunato. Il Liverpool non ha visto palla al San Paolo, diamogli tempo ed il Napoli verrà fuori. Con il Barcellona mi ...

