Maratona di Pisa | muore un poliziotto maltese

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tragedia alladi: il 37enneRyan Paul Tonna, di professione, è morto al termine della corsa. L’uomo si è fermato a mangiare con alcuni amici ma all’improvviso ha avuto un malore. Chi era con lui ha subito lanciato l’allarme ma a nulla sono valsi i soccorsi. Sarà necessario accertare le cause del decesso, al momento poco chiare.di: morto unRyan era in servizio alla Drug Squad di Malta e aveva raggiunto l’Italia per partecipare alladi. La corsa si era conclusa da circa due ore e il 37enne aveva deciso di fermare a mangiare con alcuni amici. Intorno alle 13, però, a pochi passi dalla Torre di, avrebbe accusato un malore fatale: stando al racconto dei testimoni l’uomo si sarebbe alzato da tavola rosso in viso e avrebbe guadagnato l’uscita in cerca di una boccata d’aria. ...

