Mara Venier | il “vaffa” in diretta a Domenica In

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Come ogni settimana anche la puntata dello scorso 15 dicembre è stata ricca di ospiti aIn.ha potuto intervistare personaggi del calibro di Tiziano Ferro, Emma Marrone, Elisabetta Canalis. Proprio durante la chiacchierata con la ex velina, però, è scappata alla conduttrice una parolaccia, segno della sua irriducibile ed irrefrenabile spontaneità. Istantaneamente la stessasi è resa conto della gaffe e ha sdrammatizzato con il pubblico. La parolaccia inLe interviste disono così intime e genuine che è facile scivolare in un linguaggio colloquiale quando si chiacchiera con la zia più amata d’Italia. Ed ecco qui che, parlando della vita a Los Angeles di Elisabetta Canalis e ricordando i grandi amori della ex velina, tra cui spicca George Clooney, alla padrona di casa è scappato un. Immediatamentesi è resa conto del tono ...

noemiofficial : Bellissima intervista a @TizianoFerro Che bella la conferma che dietro fantastiche canzoni ci sia anche una belliss… - trash_italiano : Se Mara Venier dice INSTAGRAN, Mark Zuckerberg muto cambia subito il nome. #DomenicaIn - RaiUno : E come ogni domenica, il pomeriggio si fa 'in'! ?? Una nuova puntata di #DomenicaIn con Mara Venier e tanti amici st… -