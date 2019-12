Mara Venier criticata per l’intervista a Tiziano Ferro | la risposta della conduttrice

Leggi la notizia su trendit

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Durante l’ultima puntata di Domenica In,ha intervistato, che in questi giorni sta promuovendo il suo album Accetto Miracoli. Una lunga intervista, piena di rivelazioni legate alla vita professionale e a quella privata, che è riuscita a far sorridere e a far commuovere i diretti interessati e gli spettatori a casa. A qualcuno però l’intervista ad un ragazzo omosessuale sotto il periodo di Natale, non sarebbe andata a genio. Un utente ha infatti scritto il seguente commento sotto un post InstagramNel periodo delle feste natalizie, che è la festafamiglia, non mi è piaciuta l’intervista ad un omosessuale. In altri periodi dell’anno ok. Ladinon è tardata ad arrivare Cara, d’amore si può parlare tutto l’anno! Perché l’amore non ha sesso! L'articolo ...

noemiofficial : Bellissima intervista a @TizianoFerro Che bella la conferma che dietro fantastiche canzoni ci sia anche una belliss… - trash_italiano : Se Mara Venier dice INSTAGRAN, Mark Zuckerberg muto cambia subito il nome. #DomenicaIn - RaiUno : E come ogni domenica, il pomeriggio si fa 'in'! ?? Una nuova puntata di #DomenicaIn con Mara Venier e tanti amici st… -