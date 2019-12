Manovra | saltano gli emendamenti su cannabis light | tobin tax e mercato tutelato

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha dichiarato inammissibili 15 misure approvate dalle varie commissioni per entrare a far parte del testo dellafinanziaria. Tra queste spiccano laTax, il rinvio della fine delper il settore energetico ed anche la "liberalizzazione" della canapa con thc inferiore allo 0,5%. Le norme sono state dichiarate inammissibili perché estranee alla materia della legge finanziaria, una scelta molto discutibile che è stata particolarmente contestata in aula, soprattutto per quello che riguarda la norma sulla, pensata per tutelare agricoltori e imprenditori che hanno già fatto investimenti in questo settore e che, di conseguenza, pagano regolarmente le tasse sui loro utili.A chiedere una verifica sull'ammissibilità in questo caso è stata la Lega di Salvini, che ha salutato come un successo la decisione della ...

