Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Con rammarico mi trovo a votare in, non sono statoper tenere gli italiani ingabbiati in un bilancio imposto dall’Europa”. Lo ha detto il senatore del M5S, Gianluigindo in Aula ilalla, indal. “Dentro questatrovo ancora una volta la logica della gabbia di Bruxelles. Quindi, purtroppo, devo votare no” L'articolo(M5s)ilindal: “Io nonper tenere italiani in gabbie di Bruxelles” proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Manovra, Paragone (M5s) annuncia il voto negativo in dissenso dal gruppo: “Io non eletto per tenere italiani in gab… - Ivic94757448 : RT @molumbe: Paragone annuncia al Senato il voto in dissenso dal proprio gruppo: “Ancora una volta in questa manovra, non trovo alcunché di… - Quoque_tu_Brute : RT @molumbe: Paragone annuncia al Senato il voto in dissenso dal proprio gruppo: “Ancora una volta in questa manovra, non trovo alcunché di… -