Manovra | la serie C si ferma per protesta | bufera contro il governo per il mancato taglio

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il campionato diC si fermerà il 21 e 22 dicembre prossimi, per la prima giornata di ritorno. Lo ha deciso il direttivo di Lega Pro, che chiede ale al parlamento risposte concrete sul tema della defiscalizzazione per i club associati. «Per rispetto alla disponibilità del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri – si legge nella nota della Lega Pro in cui è annunciato lo stop – che ha convocato la FIGC mercoledì 18 dicembre p.v., per discutere la tematica della defiscalizzazione per i club di Lega Pro, sarà doveroso, all’esito dell’in, valutare con i club quanto concretamente emerso». «I club diC – continua la Lega – si sono dati regole rigorose per le iscrizioni al campionato e per illi durante lo stesso. C’è da fare altro? Sono pronti, l’operazione di rigore e pulizia proseguirà senza se e senza ma. Si ...

