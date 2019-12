Manovra | il Senato ha votato la fiducia

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La Presidente del, Elisabetta Casellati, ha dichiarato inammissibili 15 misure approvate dalle varie commissioni per entrare a far parte del testo dellafinanziaria. Tra queste spiccano la Tobin Tax, il rinvio della fine del mercato tutelato per il settore energetico ed anche la "liberalizzazione" della canapa con thc inferiore allo 0,5%. Le norme sono state dichiarate inammissibili perché estranee alla materia della legge finanziaria, una scelta molto discutibile che è stata particolarmente contestata in aula, soprattutto per quello che riguarda la norma sulla cannabis, pensata per tutelare agricoltori e imprenditori che hanno già fatto investimenti in questo settore e che, di conseguenza, pagano regolarmente le tasse sui loro utili.A chiedere una verifica sull'ammissibilità in questo caso è stata la Lega di Salvini, che ha salutato come un successo la decisione della ...

