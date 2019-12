Manovra economica | via libera del Senato | il governo incassa la fiducia

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 16 dicembre 2019): viadel, illaIlladele ottiene, così, il viaalla, che ora passerà alla Camera per l’approvazione definitiva. L’esecutivo guidato da Giuseppe Conte ha ottenuto prima lasul maxi emendamento, che ha sostituito la prima parte del disegno di legge, e poi il voto favorevole sul provvedimento. Laè stata anticipata dalle dichiarazioni di voto dei vari esponenti politici. Tra gli interventi, anche quello di Matteo Renzi. Il fondatore di Italia Viva si è rivolto all’esecutivo chiedendo di tornare su provvedimenti come sugar tax e plastic tax. “Chiediamo alun cambio di passo perchè il 2020 sia l’anno in cui si torna ai livelli di crescita visti in passato, La stabilità non può essere immobilismo per questo Italia Viva, dopo ...

matteosalvinimi : #Salvini: Siamo al 16 dicembre e la manovra economica non è ancora arrivata in Parlamento. #nonelarena @nonelarena - borghi_claudio : Scusate forse qualcuno non ha capito che nella manovra economica che stanno approvando tagliando fuori la Camera I… - AlfonsoBonafede : Prescrizione, manovra economica, lotta ai grandi evasori, Mes, riforma per processo penale breve: ne ho parlato ier… -