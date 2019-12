Manovra di Bilancio | tra poche ore il voto | mancherebbero 700 milioni

Manovra 2020 - via libera della Commissione Bilancio del Senato : le ultime novità : Manovra 2020, le ultime novità dopo gli emendamenti presentati in Commissione Bilancio del Senato: dal bonus per il latte artificiale alle trattenute sulle vincite. Con gli emendamenti approvati in Commissione Bilancio del Senato, cambia ancora la Manovra economica del 2020. Andiamo a fare il punto sulle possibili variazioni alla legge. Manovra 2020, le novità: bonus per l’acquisto di latte artificiale Una delle principali ...

Manovra - c’è il via libera della commissione Bilancio dopo 14 ore di maratona notturna : Via libera della commissione Bilancio del Senato alla Manovra. dopo una lunga maratona notturna durata quasi 14 ore i senatori hanno votato il mandato al relatore: il testo passerà all’esame dell’Aula. Secondo il timing fissato al momento, l’approdo della legge di Bilancio in Assemblea è previsto per oggi e l’ok di Palazzo Madama per domani (venerdì) ma sarà una conferenza dei capigruppo a definire il calendario dei lavori e non è escluso un ...

Il premier Conti è al lavoro sulla Manovra, ancora in Commissione bilancio del Senato: oltre alle prime approvazioni, bollato un secco no sul decreto legge Alitalia, che non entra quindi nel ddl bilancio. Nessuna ratifica, perché manca un piano industriale. Sono ancora in corso i lavori alla Commissione di bilancio del Senato: tra la giornata

Settimana importante per la nuova manovra economica. Sono Ripresi i lavori in Commissione Bilancio del Senato, molti gli emendamenti in discussione. Settimana importante per la manovra. Sono molti gli emendamenti presentati in Commissione Bilancio dai relatori. E ci sono questioni spinose da risolvere. LEGGI ANCHE>>>Renzi: "Foto di casa Formigli sui social? Una porcheria". L'ex premier

Il presidente della Camera Roberto Fico ha scritto una lettera alla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati per esprimere "preoccupazione" sui tempi di esame della Manovra. Lo ha comunicato Fico ai capigruppo di Montecitorio. Giovedì 12 dicembre alle 14 si terrà a Montecitorio una nuova riunione della conferenza dei capigruppo per riorganizzare i tempi di esame della Manovra alla Camera.

Manovra - dalle novità sulla prima casa alla sanità : come cambia la legge di Bilancio : Dopo l'accordo trovato in maggioranza, la legge di Bilancio sembra essere ormai delineata, anche a causa dei tempi stretti di discussione previsti in Parlamento. L'impianto è stato confermato, ma sono in arrivo modifiche non solo su alcune tasse (auto aziendali, plastica e sugar tax), ma anche sulle finte prime case e sulle assunzioni nella sanità.Continua a leggere

Roma – "Abbiamo bocciato il bilancio della sindaca Virginia Raggi e del M5S. Una manovra bugiarda che non destina le risorse necessarie ai Municipi per poter garantire servizi essenziali alla cittadinanza. Abbiamo richiesto di destinare fondi ai servizi sociali, alle scuole, alla manutenzione del territorio. La risposta del Campidoglio e' stato il nulla assoluto. La citta' ha un bisogno urgente di ripartire, di servizi

"Non mi piace il termine 'contratto di governo', non mi piaceva già quando ero all'opposizione del governo giallo-verde". A dirlo è Maria Elena Boschi di Italia Viva a margine di un convegno sulla violenza contro le donne organizzato dal partito. Commentando sullo Ius Culturae, l'ex ministra ha commentato che per Iv non c'è problema a votarlo ma che ci sono "risposte da dare", mentre

Un miliardo per mettere in sicurezza le scuole. Oppure alla Manovra mancherà un voto al Senato: quello di Primo Di Nicola. L'esponente del Movimento 5 stelle ha lanciato il suo avvertimento all'esecutivo con un post su facebook. "Ho presentato un emendamento per 1 miliardo per interventi urgenti per la messa in sicurezza delle scuole a rischio sismico in zone 1 e 2. Al quale vedrò di appoggiare, se è il caso, una misura

Manovra - Renzi : “Il problema non è la legge di bilancio ma l’incertezza sugli investimenti” : Renzi lancia un'iniziativa a Torino il prossimo 15 novembre, 'Shock! Le proposte di Italia vive per rilanciare l'economia': "La situazione economica del Paese non è rosea. Tutto ristagna. E il problema non è la legge di bilancio - su cui continueremo la nostra battaglia #NoTax - ma la situazione di incertezza sugli investimenti".Continua a leggere

Come viene percepita la finanziaria dagli italiani che navigano in rete? Soprattutto come una manovra lacrime e sangue. Matteo Salvini e Giorgia Meloni per riprendere terreno nei confronti di chi sta al governo non hanno avuto dubbi sulla strategia da intraprendere.L'asso nella manica dei sovranisti si è tradotto infatti in una virale campagna di comunicazione online per associare la compagine giallo-rosso al governo delle tasse.

La Manovra arriva oggi in Parlamento, con due settimane di ritardo rispetto alla data prefissata, il 21 ottobre. Dopo l'ok della Ragioneria dello Stato e la firma del capo dello Stato, Sergio Mattarella, lunedì la presidenza di Palazzo Madama riceve sulla sua scrivania il testo della prima legge di bilancio del governo giallorosso, aprendo ufficialmente la sessione dedicata Martedì pomeriggio con le consuete comunicazioni del presidente che

Manovra - Di Maio annuncia : “Legge di Bilancio chiusa - siamo soddisfatti ma la miglioreremo” : La maggioranza di governo ha trovato l'accordo sulla legge di Bilancio. "Possiamo dire che la Manovra è chiusa", afferma il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al termine del vertice di Palazzo Chigi. Sciolti gli ultimi nodi sulle partite Iva e su Radio Radicale, anche se su questo punto rimangono le distanze all'interno della maggioranza.Continua a leggere

Manovra 2020, approvati Legge di bilancio e decreto fiscale 2020 in Consiglio dei ministri: tutte le norme inserite. Il lungo iter della Legge di Manovra 2020 è in corso, e ha portato al varo della Legge di bilancio e dl fiscale 2020 in Consiglio dei ministri. Si compone di 93 articoli la prima bozza della Legge di bilancio 2020, diffusa nelle scorse ore. Un testo concordato nell'ultimo vertice di Governo tenutosi a Palazzo Chigi, da cui è