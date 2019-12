Mancini | «Italia vincitrice a Euro 2020? Tutto può succedere»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il commissario tecnico della nazionalenaha parlato del girone che gli azzurri affronteranno aRobertoha commentato il girone diin cui è stata inserita l’: «Le partite bisogna giocarle anche quando sembrano scontate, nessuna è semplice. La Svizzera è davanti a noi nel ranking. Non è un girone così facile come pensano». «Obiettivo? L’non è mai partita per perdere. Sappiamo che ci sono nazionali più preparate di noi perché hanno iniziato prima, ma da qua a sei mesi le cose possono cambiare.può», ha concluso il ct della nazionale durante la cerimonia del Golden Boy 2019. Leggi su Calcionews24.com

cn1926it : #Italia, #Mancini: “Il #Napoli ha avuto il sorteggio peggiore, c’è tempo fino a febbraio” - SiamoPartenopei : Italia, Mancini: 'Sorteggio Champions? Il Napoli ha pescato la squadra più difficile' - zona_calcio : Euro 2020, i terzini di Mancini: Mancano ancora diversi mesi al 12 giugno, giorno in cui l’Italia di Roberto Mancin… -