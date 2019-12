Maltempo Calabria | frane a Cosenza | riaperta una strada

Maltempo Calabria : smottamenti nel centro storico di Cosenza : I Vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza sono intervenuti, nel pomeriggio di oggi, nel centro storico del capoluogo Bruzio, in via Donato Morelli, località Portapiana, a seguito di una frana che ha provocato la caduta di molti detriti, che hanno invaso e bloccato totalmente la strada. Un grosso masso, rotolato giu’ dalla collina, ha prima impattato su Corso Vittorio Emanuele II per poi rimbalzare verso la strada ...

Maltempo Calabria - a un mese dalla mareggiata il lungomare di Bova non è in sicurezza : ora la storia può ripetersi a Scilla e Bagnara : «Siamo alle solite: alle prime perturbazioni, eccezionali e non, i Comuni costieri della Città Metropolitana sono costretti a fare la conta dei danni prodotti da vento e mareggiate. Abbandonati al loro destino dai governi di ogni livello e non in grado di porre in essere nemmeno i più elementari interventi di messa in sicurezza del territorio». A sostenerlo è il delegato per l’Udc della Provincia di Reggio Calabria Riccardo Occhipinti che ...

Maltempo - la Tempesta di Santa Lucia spaventa Scilla : le immagini dell’intensa mareggiata in Calabria [FOTO LIVE] : La Tempesta di Santa Lucia spaventa Scilla, nota località turistica in provincia di Reggio Calabria. Il forte vento e le piogge intense hanno sferzato per oltre 12 ore: nella notte e per tutta la mattinata un’intensa mareggiata ha infatti interessato la cittadina. Ecco le immagini live. Scilla è solo uno tra i comuni tirrenici colpiti dalla violenta ondata di Maltempo: anche Bagnara e Palmi sono stati interessati da forti ...

Maltempo Calabria : disagi e danni per il forte vento nel vibonese : A Vibo Valentia e in provincia, in particolare sulla fascia tirrenica, è il forte vento a destare le maggiori preoccupazioni assieme alle mareggiate con onde alte anche 5 metri. A Tropea scuole chiuse per l’allerta arancione e danni in piazza Vittorio Emanuele dove è presente un cantiere per lavori di riqualificazione. Tanti gli alberi caduti, i pali della luce divelti e insegne di negozi scaraventate a terra. Numerosi gli interventi ...

Maltempo - la Tempesta di Santa Lucia flagella la costa tirrenica di Reggio Calabria : case allagate - scuole chiuse. Foto e Video shock da Bagnara : La Tempesta di Santa Lucia ha colpito il Sud Italia, in particolare la costa tirrenica di Reggio Calabria dove i forti venti hanno causato una violenta mareggiata che sta provocando allagamenti e disagi. Tra i comuni maggiormente colpiti c’è quello di Bagnara Calabra, dove l’intensa mareggiata si sta abbattendo in queste ore sulle coste, investendo il lungomare e raggiungendo persino le abitazioni site a ridosso della spiaggia ...

Maltempo Calabria - venti fino a 170 Km/h e piogge torrenziali : è allerta per i fiumi - motonave porta auto rompe gli ormeggi a Gioia Tauro [LIVE] : Notte da incubo al Sud Italia, interessato dalla Tempesta di Santa Lucia che ha causato danni e disagi. I venti hanno sferzato in particolare modo in Calabria, dove si sono registrati picchi di 170Km/h a Coccorino, in provincia di Vibo Valentia. Le violente piogge torrenziali hanno causato ingenti danni in diverse zone della regione, ingrossando i fiumi. A Gioia Tauro una motonave porta auto ha rotto gli ormeggi andando a finire nel bacino ...

Maltempo Calabria - Anas : “Limitazione al traffico sulla SS182” : sulla strada statale 182 ‘delle Serre Calabre’ è provvisoriamente chiuso il tratto al km 29,500 nel territorio comunale di Gerocarne in provincia di Vibo Valentia, per consentire la rimozione di un albero caduto sulla carreggiata. Il traffico è deviato con indicazioni in loco. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Anas, società ...

Maltempo Calabria - forti piogge in corso a Cosenza : livello di allarme arancione innalzato : La protezione civile regionale ha informato il Comune di Cosenza del superamento della soglia di livello 2 (allerta arancione) per le piogge in corso. Lo rende noto la dirigente del settore Protezione civile del Comune Antonella Rino. Pertanto, la fase di attenzione propria dell’allerta arancione si è evoluta in fase di preallarme. La Protezione civile sta predisponendo l’apertura del Coc (Centro Operativo Comunale).L'articolo ...

Maltempo Calabria : chiuso lungomare a Paola per rischio mareggiate - chiusa la statale 18 per una frana : Una frana ha causato stasera la chiusura della strada statale 18 tra Praia a Mare e San Nicola Arcella. Terra, fango e anche alcuni alberi sono caduti da un costone di montagna invadendo la carreggiata, poco dopo il ponte di San Nicola Arcella. La statale 18 è attualmente interrotta e il traffico deviato sulla circolazione ordinaria che utilizza il vecchio percorso. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e i carabinieri di Scalea. Ai ...

Maltempo Calabria - allerta mareggiate a Tropea : “Attese onde alte 6 metri” - domani scuole chiuse : Paura a Tropea, centro turistico del Vibonese, dove si attende una violenta mareggiata: il Sindaco ha firmate un’ordinanza di chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e di sospensione del tradizionale mercato settimanale in programma per la giornata di domani, sabato 14 dicembre. Disposto anche il divieto di transito pedonale e veicolare sul lungomare. A Tropea e dintorni sono attese raffiche di vento sino a 100 ...

Maltempo in Calabria - auto della Polizia sbanda sotto la pioggia e investe due pedoni immediatamente soccorsi dagli agenti : Nella notte si è verificato in Calabria un incidente tra una volante della Polizia e due pedoni: il poliziotto alla guida del mezzo ha perso il controllo dell’auto sotto la pioggia, a causa del manto stradale reso sdrucciolevole, nel tratto di Rosarno (Reggio Calabria) della Strada Statale 18 Tirrena Inferiore. L’auto è finita contro un muro, ma l’autista – con grande esperienza e brillante prontezza di riflessi – riusciva ad evitare ...