Maltempo Basilicata | i medici valutano la morte cerebrale per la giovane ferita a Lauria

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Idell’ospedale “San Carlo” di Potenza stanno accertando, attraverso una commissione, ladi Giovanna Pastoressa, di 28 anni, la donna rimastala sera di venerdi’ scorso, a(Potenza), per le conseguenze di una tromba d’aria. Pastoressa, che e’ una psicologa, era in una palestra adiacente al “PalaAlberti”, il palazzetto dello sport il cui tetto e’ stato divelto dalla forza del vento, abbattendosi sulla palestra dove si trovavano la donna e altre persone. Fra le persone ferite, Pastoressa e’ apparsa subito come la piu’ grave: e’ stata trasdall’ospedale di Lagonegro (Potenza) a quello di Potenza, dove e’ stata operata nella notte fra venerdi’ e sabato. Tuttavia, la gravita’ delle lesioni subite alla testa non hanno lasciato molte speranze ai ...

dukana2 : RT @dukana2: Toh! Il #maltempo ??tradotto #CambiamentoClimatico da #trivelle #Eni #Shell e #Total??ha fatto franare una strada in #Basilicata… - marino29b : RT @dukana2: Toh! Il #maltempo ??tradotto #CambiamentoClimatico da #trivelle #Eni #Shell e #Total??ha fatto franare una strada in #Basilicata… - giuno73 : RT @dukana2: Toh! Il #maltempo ??tradotto #CambiamentoClimatico da #trivelle #Eni #Shell e #Total??ha fatto franare una strada in #Basilicata… -