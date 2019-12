Maiori | le foto dei rocciatori e dei droni | molte lesioni e massi pronti a venire giù

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiLerealizzate daie daitestimoniano la gravità della frana che si è staccata dalla zona Montepertuso di. Un’amara sorpresa per gli uomini del Genio Civile, coordinati da Giancarlo Giordano e per la squadra diche sono risaliti fino al fronte dal quale è partito tutto ovvero un punto situato a 300 m di altezza e che, come si vede nelle, ha dato il via alla frana. La situazione, questa mattina alla luce anche di una splendida giornata, è apparsa molto più grave del previsto. Nellesi vede ancora tutto il materiale che potrebbegiù perché esiste ancora una quantità enorme di rocce pronte a crollare. Il costone presentaprofonde e larghe. Icontinuano il loro lavoro di ispezione e disaggio. Ledall’alto rendono l’idea della vastità del fronte interessato e che è oggetto di ...

