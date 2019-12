Madonna ha un nuovo toy boy | si chiama Ahlamalik | ballerino e ha 35 anni in meno

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019)ha untoy boy. O alne sono convinti i tabloid inglesi, che hanno fotografato la popstar 61enne in compagnia diWilliams, bellerino di 26.L’artista, che ha trentacinque inrispetto alla cantante, sarebbe solo l’ultimo della lunga lista di “giovani amori” di: lo hanno preceduto i ballerini Brahim Zaibat, che ai tempi della relazione aveva 23, Timor Steffens, che ne aveva 26, e il 31enne modello Kevin Sampaio. A riportare il pettegolezzo sulamore è, tra i vari, il Sun. View this post on InstagramA post shared by Addicted To(@addictedto) on Dec 15, 2019 at 1:21pm PST I tabloid inglesi hanno immortalatosul balcone di un hotel a Miami abbracciata al: un gesto affettuoso che fa già parlare diamore.Williams, conosciuto anche con il ...

