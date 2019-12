Made in Italy | Coldiretti | raccolte un milione di firme per la trasparenza delle etichette

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) 1,1 milioni disono statein Europa su iniziativa dellaper spingere la Commissione Ue ad assicurare ladell’informazione sui cibi in tutta l’Unione Europea dove con il regolamento 775/2018 rischiano di entrare in vigore nell’aprile 2020 norme fortemente ingannevoli per i consumatori. E’ quanto afferma il presidente della Ettore Prandini nell’esprimere apprezzamento la richiesta del Ministro elle Politiche Agricole Teresa Bellanova di far slittare di un anno l’entrata in vigore della normativa che rappresenterebbe di fatto un pericoloso passo indietro rispetto ai decreti varati in Italia per garantire ladell’informazione ai consumatori. La svolta in atto a livello europeo, che ha visto molti Paesi chiedere una normativa piu’ stringente sull’obbligo di indicare l’origine degli alimenti in etichetta è un successo dell’Italia dove la ...

matteosalvinimi : La Lega come sempre farà le barricate per difendere il Made in Italy da questi PAZZI che si permettono di creare un… - TeresaBellanova : Al convegno 'Io sto con il #madeinitaly ospitato al @Mipaaf_ , sono stata felice di premiare le 'Donne per il made… - DMove_it : Altro Made in Italy pronto ad essere esportato. Gli americani sempre più amanti degli scooter elettrici -