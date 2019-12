M5S: “Trasporti, con De Luca-De Gregorio Circumvesuviana all’ultimo posto in Italia” (Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti“Nel tempo dei bilanci di fine consiliatura l’ennesima sonora bocciatura per De Luca arriva da Pendolaria, il cui rapporto sui trasporti regionali non è mai stato così impietoso, con la Circumvesuviana che si conferma la peggiore linea d’Italia per trasporto pendolari. La fotografia di Legambiente immortala un disagio quotidiano che quest’anno ha fatto registrare momenti grotteschi, con passeggeri costretti ad abbandonare convogli in fiamme e percorrere pericolosamente a piedi i binari. I ritardi hanno raggiunto minutaggi da guinness, le soppressioni nell’arco di un anno sono addirittura quintuplicate e i treni a giorni festeggeranno i 20 anni di vita. A fronte di un disastro in cifre e fatti a nulla sono valsi i ridicoli espedienti del plenipotenziario padre-padrone dell’Eav Umberto De Gregorio, l’uomo che con una mano affonda l’azienda e con l’altra si ...

