Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Un graveneldelha generato tristezza a tante persone: Anna Karina, “la fidanzata della Nouvelle Vague”, è morta a Parigi all’età di 79 anni. L’francese era conosciuta soprattutto per i suoi ruoli nei film di Jean-Luc Godard, l’uomo che amò per tanti anni della sua vita. Di origine danese, Anna Karina iniziò la carriera dain Danimarca, cantando nei cabaret, per poi lavorare come modella e apparire in spot pubblicitari e cortometraggi. Nel 1958 si trasferì a Parigi dove incontrò Pierre Cardin e Coco Chanel, che la convinsero a cambiare il suo nome in Anna Karina. Fu allora che conobbe Godard, con cui girò poi sette film. Il loro amore nacque sul set di “Le petit soldat”, ma passò del tempo prima che i due se lo confessarselo apertamente. “Devo tutto a Godard – raccontò – non solo la mia formazione e la mia crescita artistica. Lui mi ha ...

Noovyis : (Lutto nel mondo del cinema: un cancro ha portato via l’amatissima attrice) Playhitmusic - - renemagritte8 : @mgmaglie Indottrinavano dei poveretti a suon di dollari x farsi saltare x aria, morto Arafat i soldi e gli ideali… - JuanNarbona : RT @davidedionisi_: #15dicembre IL VANGELO DENTRO #Avvento nel #carcere di Rebibbia. Sossio: 'Sono stato colpito da un gravissimo lutto fam… -