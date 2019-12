L’uomo del giorno | Ciccio Graziani | dai “gemelli del gol” al Cervia fino alla bambina

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nato a Subiaco, in provincia di Roma nel 1952,compie oggi 67 anni. Inizia a giocare con gli amici della parrocchia e venne aggregatosquadra del paese, la Vis Subiaco. Tenta di entrare nelle scuole calcio di Roma e Lazio, ma venne scartato. Va a giocare nel Bettini Quadraro, formazione dilettantistica romana e nel frattempo aiuta il padre come muratore. La svolta arriva quando alcuni osservatori dell’Arezzo lo notano e lo ingaggiano. Dopo aver iniziato da regista in Toscana si accorgono che le sue caratteristiche sono altre eviene dirottato in attacco. Nel 1970-71arriva ad esordire in Serie B con l’Arezzo e nella sua esperienza in granta segna 11 reti in 48 partite. A puntarlo è il Torino che lo acquista nel 1972, ma lo lascia un anno in Toscana. La prima gara assoluta col Toro la disputa il 3 ottobre 1973 in Coppa Uefa, mentre ...

