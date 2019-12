Ludogorets e Gent | Europa League sorride a Inter e Roma

Sorteggi Europa League - le avversarie di Inter e Roma : pregi e difetti di Ludogorets e Gent : SorteggiO Europa League – Sono andati in scena i Sorteggi dei sedicesimi di finale di Europa League. L’urna di Nyon ha decretato gli accoppiamenti per la fase successiva del torneo e per le italiane rimaste si entra nel vivo del torneo. Inter e Roma possono giocarsela senza dubbio per la vittoria finale, sono tra le squadre favorite grazie anche ad un Sorteggio molto favorevole. I nerazzurri trovano sul proprio cammino i ...

Sorteggi Europa League 2019/20 : l’Inter pesca il Ludogorets - la Roma contro il Gent : Da Nyon, i Sorteggi dei sedicesimi di finale di Europa League 2019/20 in diretta live: gli avversari di Inter e Roma Wolverhampton-Espanyol Sporting Lisbona-Istanbul Basaksehir Getafe-Ajax Bayer Leverkusen-Porto Copenhagen-Celtic Glasgow APOEL-Basilea Cluj-Siviglia Olympiacos-Arsenal AZ Alkmaar-LASK Linz Brugge-Manchester United Ludogorets-Inter Eintracht Francoforte-RB Salisburgo Shakthar Donetsk-Benfica Wolfsburg-Malmoe Roma-Gent Glasgow ...

LIVE Sorteggio Europa League in DIRETTA : si comincia alle 13.00 - l’Inter pesca i bulgari del Ludogorets - la Roma i belgi del Gent : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 13.35 Grazie per aver seguito con noi in questo pomeriggio i sorteggi LIVE dell’Europa League. Buon proseguimento di giornata con le news di OA Sport h 13.34 Il riepilogo completo dei sedicesimi (andata 20/02/2020-ritorno 27/02/2020) Ajax-Getafe Arsenal-Olympiacos Basilea-APOEL Benfica-Shakhtar Donetsk Braga-Rangers ...

Sorteggi Europa League 2019/2020 - sedicesimi di finale : Inter-Ludogorets e Roma-Gent : Dopo il Sorteggio degli ottavi di Champions League, si è svolta a Nyon l’estrazione dei sedicesimi di finale dell’Europa League. Si sono delineati così i primi scontri a eliminazione diretta della lunga strada verso la finale di Danzica. La squadra allenata da Antonio Conte incontrerà i bulgari del Ludogorets, mentre la Roma se la vedrà con i belgi del Gent. Ecco il tabellone completo dei sedicesimi di Europa League: Wolverhampton ...

