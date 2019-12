Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa | puntata del 15 dicembre 2019 VIDEO

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di lunedì 16 dicembre 2019)a Cheche Fa nelladel 15: la lettera a Papa Francesco () Continua l’appuntamento domenicale di Cheche Fa, appuntamento fisso della domenica. Traslocati su Rai 2 con doppio appuntamento alle 19:30 e alle 21 con le Interviste,e Il Tavolo, Fabio Fazio e il suo Cheche Fa (qui gli ascolti di ieri) continuano a essere un appuntamento fisso della settimana, come anche il momento dedicato ae il suo monologo. In occasione del compleanno di Papa Francesco di domani,ne approfitta per dedicargli una torta e fargli esprimere un desiderio a distanza. Ma non finisce qui, perchèha scritto una lettera al Papa: “Caro Papone, caro Bergoglio (…). Sono, sono una donna, sono cristiana…” Ecco il: Clicca qui per guardare ildel ...

zazoomblog : Che tempo che fa Luciana Littizzetto attacca: Hanno scoperto che portiamo tanti soldi e pubblicità alla Rai -… - hermete3 : @chetempochefa @lucianinalitti @Pontifex_it ... Luciana Littizzetto ti fa una preghierina.. - LaCapaRouja : Ti voglio bene, Luciana Littizzetto. #ctcf -