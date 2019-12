Lorella Cuccarini ieri e oggi | le foto che hanno fatto impazzire i fan FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 16 dicembre 2019)è una delle conduttrici televisive e showgirl più famose e ammirate d’Italia: scoperta da Pippo Baudo nell’ormai lontano 1985,ha una lunghissima e solida carriera alle spalle. La sua famiglia non era nuova al mondo dello spettacolo, infatti anche il fratello Roberto per un lungo periodo ha lavorato come valletto e ballerino in numerosi programmi della Rai. Senza dubbio laè in televisione da parecchi anni, come è cambiata la showgirl? La sua bellezza infatti è stata subito notata da tutti e l’ha fatta amare ancor di più da tutti i suoi fan.Peril tempo non è sembrato minimamente passare: il suo viso è perfettamente riconoscibile e la sua bellezza intatta. Dal 1985 adla showgirl ne ha fatta di strada, ma la sua carriera è sempre stata contraddistinta da una grande eleganza e semplicità. La ...

