Lollobrigida | “Draghi a Palazzo Chigi? Non lo sosterremmo mai”

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nessun governo di ‘salvezza nazionale’ se prima non ci si confronta all’interno del centrodestra. Manco a parlarne, invece, di Mario Draghi eventuale premier. Francesco, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, sembra avere le idee chiare.Onorevole, sosterreste un governo di ‘salvezza nazionale’ come proposto da Matteo Salvini? “Finora non ne abbiamo discusso. Penso che prima bisognerebbe confrontarci all’interno della coalizione per poi trattare con gli avversari. Fare il contrario, invece, qualche sospetto lo crea”.Quando parla di “sospetto” si riferisce a un riabbraccio Lega-M5s o alla strizzata d’occhio di Iv a Fi? “Ripeto, per noi importante è il metodo e quello che riteniamo più giusto è quello della chiarezza. Noi siamo all’interno di un’alleanza, ci presentiamo alle Regionali e abbiamo intenzione di governare il Paese facendo una proposta ...

