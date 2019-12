Lo youtuber più seguito al mondo si prende una pausa da YouTube

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 16 dicembre 2019) PewDiePie, all’anagrafe è Göteborg Felix Arvid Ulf Kjellberg, è la star dipiù famosa e pagata ale tra i vari record vanta il più alto numero di iscritti al proprio canale 102 milioni(Foto: Vincent Sandoval/Getty Images) Felix Kjellberg, meglio conosciuto al popolo del web come PewDiePie, ha annunciato che sirà unadaall’inizio del 2020, quasi in contemporanea con un cambio delle politiche del portale relative alle molestie online. Ladi PewDiePie https://www..com/watch?v=t9-4eMdBejk&feature=youtu.be&t=643 Lopiù famoso al(oltre i 102 milioni d’iscritti al suo canale) ha usato il video nel quale criticava l’applicazione di nuove politiche sulle molestie da parte del portale per annunciare il momentaneo ritiro dalle scene, spiegando ai suoi fan che avrebbe successivamente fornito una spiegazione più ...

