Lo European Green Deal “non sarà sostenibile finché non sarà anche equo”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il movimento per il commercio equo e solidale accoglie con favore l’iniziativapresentata il 12 dicembre dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ma chiede che i piccoli agricoltori e i lavoratori dei Paesi in via di sviluppo siano inclusi come partner alla pari in un’iniziativa equa e in una transizione inclusiva verso un consumo e una produzione più sostenibili. “I motori della disuguaglianza e del cambiamento climatico sono intrinsecamente legati, come lo sono le soluzioni,” spiega Sergi Corbalán, Direttore Esecutivo di FTAO (Fair Trade Advocacy Office). “Come il movimento per il commercio equo e solidale ha già rilevato durante le trattative Onu a Madrid, il cambiamento climatico aggrava la povertà e la vulnerabilità dei piccoli agricoltori e dei lavoratori. Le filiere più eque, invece, possono contribuire a ...

AssobiotecNews : European Green Deal | 50 azioni per un obiettivo chiaro: diventare il primo continente neutro al mondo, dal punto d… - ParuoloS : La partecipazione dell’Ue alla Cop 25: dallo 'European Green Deal' al 'Global Green Deal' - LabParlamento - PolicyMaker_mag : Posizioni e contrapposizioni dei Paesi sull’European Green Deal presentato dal presidente della Commissione Ue, Urs… -