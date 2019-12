LIVE Sorteggio Champions League DIRETTA | ci siamo | è il momento dell’estrazione!

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADELDILe fasce per il– Le possibili avversarie della Juventus – Le possibili avversarie del Napoli – Le possibili avversarie dell’Atalanta 12.11 Insomma, tante formalità che non fanno altro che accrescere l’attesa. 12.10 Altro ospite presentato, è il turno Altintop. 12.09 Viene elogiata l’Atalanta per essersi qualificata dopo aver perso le prime tre partite della fase a gironi. 12.07 Viene presentata la calciatrice britannica Kelly Smith. 12.03 Ora la Uefa sta facendo scorrere immagini video della prima fase a gironi. 12.01 Pedro Pinto sta spiegando il regolamento del. 12.00 Ci, inizia la procedura dela Nyon! 11.55 La Juventus ha il 20% di possibilità di pescare davvero bene (Lione), il 20% di pescare abbastanza bene (Dortmund), il 40% non ...

GoalItalia : Alle 12.00 il Sorteggio degli ottavi di Champions League Seguilo LIVE su Goal #UCLDraw - SkySport : ???? Sorteggio #Champions ?? Ora in diretta su Sky e in LIVE STREAMING #SkySport #SkyUCL #UCLdraw - calciomercatoit : ?? LIVE #Sorteggio #ChampionsLeague Il secondo ottavo di finale sarà #RealMadrid-#ManchesterCity #UCLDraw #UCL -