LIVE Camila Giorgi-Liudmila Samsonova 4-6 6-4 4-6 | WTA Limoges 2019 in DIRETTA | la

(Di lunedì 16 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.04 La nostratermina qui. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Continuate a seguire OA Sport per rimanere sempre aggiornati sul fantastico mondo dello sport. 22.01 Niente da fare dunque pera, che si arrende in tre set a: il punteggio finale è 4-6 6-4 4-6. Ad accedere agli ottavi di finale è la ventunenne russa che ha un legame forte con l’Italia, dal momento che è stata portacolori azzurra dal 2014 al 2018. FINISCE QUI! Attacco vincente della russa.4-6 6-4 4-6 40-30 Si salva lache chiude un buon punto col rovescio in contropiede. 40-15 Altro ace. Due match point. 30-15 In rete il dritto della russa. 30-0 Ace. Ora è veramente difficile per la, servirebbe un’impresa. 15-0 Risposta ...

