LIVE Camila Giorgi-Liudmila Samsonova 4-6 6-4 2-1 | WTA Limoges 2019 in DIRETTA | grande

(Di lunedì 16 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME– Game velocissimo per la, lasciata a zero l’avversaria. 4-6 6-4 2-1 40-0 Altro punto non la prima per. 30-0 Ancora ottima prima, lasi ferma in rete. 15-0 Bene con il servizio la. GAME– Ancora con il servizio la ventunenne. 4-6 6-4 1-1 A-40 Prima vincente per la. 40-40 Ottima risposta in diagonale di, che ora sembra aver trovato maggiore dimestichezza col servizio della russa. 40-30 Prova ad accelerare la, ma la palla termina out. 30-30 Doppio fallo. 30-15 Bella risposta di dritto per la, impietrita la russa. 30-0 Ace, che riprende a martellare col servizio. 15-0 Buona prima per la. GAME– Sale a rete lae l’idea si rivela vincente, la russa non riesce a trovare precisione con il ...

