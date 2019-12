LIVE Camila Giorgi-Liudmila Samsonova 4-6 4-3 | WTA Limoges 2019 in DIRETTA | la

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME– Ottima prima interna per la russa, lanon riesce a rispondere. 4-6 4-4 40-0 Ace. 30-0 Risposta molto lunga della. 15-0 Ottimo rovescio a incrociare per la. GAMErisale di 0-30 e porta a casa un game fondamentale con grande carattere. 4-6 4-3 40-30 Risposta a incrociare larga della. 30-30 Ottimo attacco a rete della marchigiana, che chiude con la volee. 15-30 Scambio lungo, al termine del quale laottiene il punto con una pregevole accelerazione di dritto. 0-30 Ancora fuori misura il dritto di. Occhio. 0-15 Lungo il dritto della. GAME– Game molto rapido per la russa, che lo porta a casa a zero. 4-6 3-3 40-0 Attacca con decisione la russa. 30-0 Prima vincente per la. 15-0 Lafallisce la volee, era una ...

