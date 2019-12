LIVE Camila Giorgi-Liudmila Samsonova 4-6 3-2 | WTA Limoges 2019 in DIRETTA | la

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Ancora fuori misura il dritto di. Occhio. 0-15 Lungo il dritto della. GAME– Game molto rapido per la russa, che lo porta a casa a zero. 4-6 3-3 40-0 Attacca con decisione la russa. 30-0 Prima vincente per la. 15-0 Lafallisce la volee, era una buona occasione. GAME– Servizio risolutivo per la marchigiana. 4-6 3-2 40-15 Doppio fallo. 40-0 Imprecisa anche con il rovescio la. Quando lo scambio si allunga laha molte più chances di far proprio il punto. 30-0 Non oltrepassa la rete il dritto della ventunenne nativa di Olenegorsk. 15-0 Bene col servizio la. GAME– Laaffonda col dritto a campo aperto. 4-6 2-2 40-15 Dritto in rete per la tennista di Macerata. 30-15 Si ferma in rete il dritto della russa. 30-0 Ancora bene con ...

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Liudmila Samsonova WTA Limoges 2019 in DIRETTA: inizia il match - #Camila #Giorgi-Liudmila… - OA_Sport : LIVE Camila Giorgi-Liudmila Samsonova, WTA Limoges 2019 in DIRETTA: l’azzurra a caccia degli ottavi di finale - halfbloodpurry : I live vocals di Camila ultimamente sono fantastici, è migliorata davvero tanto -