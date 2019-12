Lione-Juventus | Andata Champions League 2020 | programma | orario e tv

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Lasfiderà ilnegli ottavi di finale delladi calcio, il match d’del doppio confronto andrà in scena a fine febbraio e si giocherà nella tana della compagine transalpina. I Campioni d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico ma non potranno permettersi di sottovalutare l’ostico avversario francese: l’urna di Nyon è stata benevola con i bianconeri che hanno schivato ben altre rivali di lusso ma non dovranno prendere sottogamba questo impegno, soprattutto nella trasferta d’apertura che precede poi l’incontro di ritorno all’Allianz Stadium di Torino. I ragazzi di Maurizio Sarri non dovranno temere ilprivo della stella Depay, Cristiano Ronaldo e compagni puntano senzi mezzi termini ad alzare il trofeo e non potranno certamente farsi intimorire da questo incrocio dopo aver vinto il girone ...

