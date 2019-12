Lione | Garcia | «Contro la Juventus senza paura» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il tecnico delha commentato il sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League: affronterà laIlaffronterà laagli ottavi di finale di Champions League. È questo il verdetto delle urne di Nyon. I bianconeri sorridono, meno invece i francesi. Il tecnico Rudi, vecchia conoscenza del calcio italiano, non si dà per vinto: «la», ha dichiarato dopo il sorteggio. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #UCLdraw, la #Juventus pesca il #Lione: momento di forma, curiosità e statistiche della squadra di Rudi Garcia - tuttosport : #Lione, #Garcia guarda alla #Juve: 'Felici di sfidare Cristiano #Ronaldo' ?? - TUTTOJUVE_COM : QUI LIONE - Garcia: 'Juve fortissima, ma non saremo capro espiatorio. Siamo in grado di affrontare chiunque' -