Libri da leggere in inverno: i 5 consigliati da Bill Gates (Di lunedì 16 dicembre 2019) La lettura è un passatempo molto bello in quanto aiuta a conoscersi e capire il mondo circostante. Cosa c’è di meglio nelle sere d’inverno che mettersi sul divano o nel letto con la coperta e magari una buona tazza di cioccolata calda e lasciarsi andare alle pagine. Ecco alcuni dei migliori Libri da leggere in inverno consigliati da Bill Gates. Potete trovare qualche spunto per dei doni di Natale. Bill Gates È noto come imprenditore, programmatore e anche informatico. Famoso soprattutto per essere il fondatore di Microsoft Corporation. Uno degli imprenditori maggiormente conosciuti per quanto riguarda il computer. In base al mensile, dal 1987 è tra le persone maggiormente ricche al mondo con un patrimonio stimato a US$89,9 miliardi nel mese di ottobre del 2017. Non è solo noto come imprenditore nel mondo dell’informatica, ma anche come grande filantropo. Dopo la sua ...

Leggi la notizia su notizie

Altre notizie : Libri da leggere in ...