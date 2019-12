Libano, scontri in piazza a Beirut

Situazione particolarmente tesa e confusa nel centro di, capitale del, dove un alto numero di manifefestanti protesta davanti al parlamento e chiede un governo. L'esercito e la polizia sono dispiegati in maniera massiccia. Glisi susseguono ad ondate molto ravvicinate. La manifestazione era cominciata in modo pacifico nel pomeriggio di ieri, domenica, ma verso le 20.30 sono incominciati i disordini che hanno via via assunto toni più marcati.(Di lunedì 16 dicembre 2019)