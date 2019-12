L’ex pornodiva Moana Conti chiede aiuto alla D’Urso | “Sono disperata”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ormai chiunque abbia bisogno di, si atteggia da vip, ed è in crisi, sembra doverereall’unica speranza rimasta in Italia: Barbara. Altro che politici. Sembra ‘Barbarella’ la risolutrice di tutte le contese e le questioni personali. E gli ascolti premiano. Non è da meno tra chi si appella a lei è, che è finita in miseria: il sussidio di disoccupazione sta per terminare, quindiè in crisi. Dopo una saltuaria carriera di pornostar, a poco più di 40 anni ha cominciato a fare altri lavori. È stata barista e badante, poi per qualche anno ha ottenuto un contratto di lavoro come cuoca in mesa. Mapornostar è entrata successivamente in disoccupazione, e questo è l’ultimo mese di erogazione del sussidio. «Sono disperata! Ho un sacco di debiti accumulati, ho dovuto trasferirmi da Udine a un paese sopra Cividale del Friuli, in ...

