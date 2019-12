L’epica maratona dei maglioni natalizi brutti (Di lunedì 16 dicembre 2019) Cinquecento eroi civili hanno onorato anche quest’anno la Ugly Christmas Sweater Run di Leverkusen in Germania, ossia la corsa che precede il Natale con un’unica regola fondamentale: parteciparvi con (e grazie a) terribili maglioni natalizi. Giunta alle terza edizione, è solo una delle tante manifestazioni del genere che si svolgono in giro per il mondo in questo periodo dell’anno: da Truro in Inghilterra a Gibsonburg in Ohio, è tutto un pullulare di sportivi agghindati con discutibili grafiche realizzate su tessuti 100% acrilico, in uno di quei rari casi in cui il cattivo gusto confina pericolosamente con il genio. Che vinca il peggiore! L’epica maratona dei maglioni natalizi brutti Wired.

