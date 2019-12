Lega Serie A | ancora fumata nera per l’elezione del presidente

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Lanon ha trovato unche possa sostituire il dimissionario Gaetano Miccichè. Anche la terza votazione della seconda assemblea di, l’ultima, si è chiusa con una. Nelle prime due tornate di oggi, Paolo Del Pino aveva ottenuto 13 voti. Nell’ultima ne ha raccolti 12. Cinque voti sono andati a Miccichè, tre, invece, sono i club che hanno lasciato la scheda in bianco. L’8 gennaio si riproverà ad eleggere un. In quella occasione il quorum scenderà da 14 a 11 voti. Se non si raggiungerà un accordo, lasarà commissariata. Le votazioni sono state tre in tutto. Nella prima, Paolo Dal Pino si è fermato a 13 voti, uno in meno del quorum richiesto. Due club hanno votato per Miccichè e altri cinque hanno votato scheda bianca. Nella seconda Paolo Dal Pino ha ricevuto di nuovo solo 13 voti. Quattro sono andati a Gaetano Miccichè ...

