Lega Pro | turno di sciopero per il prossimo turno di campionato Il comunicato

(Di lunedì 16 dicembre 2019) LaPro ha deciso di scioperare per unper protesta sulle regole di defiscalizzazione. IldellainPro. Ildi Serie C si fermerà il 21 e 22 dicembre prossimi, per la prima giornata di ritorno. Lo ha deciso il direttivo diPro, che chiede al governo e al parlamento risposte concrete sul tema della defiscalizzazione per i club associati. «Il Presidente Francesco Ghirelli, tutti i componenti del Consiglio Direttivo e i Consiglieri Federali dellaPro rilasciano il seguente: “Abbiamo deciso che il primodel girone di ritorno delSerie C, in programma il 21 e 22 dicembre p.v. non verrà disputato. Per rispetto alla disponibilità del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, che ha convocato la FIGC mercoledì 18 dicembre p.v., per discutere la tematica della defiscalizzazione per i club ...

