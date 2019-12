Le proteste contro la legge sulla cittadinanza dividono l’India

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 16 dicembre 2019) (foto: Sanjeev Verma/Getty Images) In India, nel quinto giorno dil’approvazione di unache dovrebbe facilitare la regolarizzazione degli immigrati non musulmani provenienti da Pakistan, Bangladesh e Afghanistan sono morte sei persone e oltre 100 sono rimaste ferite. Gli scontri più intensi, dove in alcuni casi è stata coinvolta anche la polizia, si sono verificati nelle università di tutto il paese, comprese Hyderabad, Varanasi e nella capitale Nuova Delhi, dove la dimostrazione è iniziata nella prestigiosa Jamia Milia Islamia. I fatti più gravi sono avvenuti nello stato di Assam, nel Nord-Est dell’India. La, chiamata Citizenship amendment bill, è stata proposta dal governo guidato dal primo ministro Narendra Modi, leader del partito nazionalista indù Bharatiya janata party e approvata mercoledì scorso con 125 voti a favore e 105 contrari. The ...

