Le mie damigelle belle

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Rebeca Sinohara , una ragazza brasiliana di 24 anni che afferma di non avere amiche, ha sorpreso tutti con una divertente sessione fotografica per il suo matrimonio in cui è accompagnata da un gruppo dei suoi 5 migliori amici che ha battezzato come i suoi “signori di onore “. In assenza di amiche che la accompagnassero nelle sue prossime nozze, la giovane donna chiese al gruppo di uomini di essere le sue “” e di posare in una sessione fotografica prima del matrimonio. Quello che è iniziato come un gioco, è diventato presto un servizio fotografico in cui i partecipanti – incluso lo stesso truccatore – sono stati coinvolti fino al raggiungimento di scatti davvero professionali. “All’inizio tutto è stato pensato come uno scherzo, ma il risultato finale mi ha colpito piacevolmente. È stato molto professionale “, ha detto ...

