Lazio | che recupero! I biancocelesti ne fanno due nell’extra-time e battono il Cagliari

(Di lunedì 16 dicembre 2019)– All’ultimo respiro lapassa sul campo dele vola a -3 da Juventus e Inter. Clamorosa rimonta della squadra di Simone Inzaghi che trova due gol in pieno recupero con Luis Alberto e Caicedo e rimonta l’iniziale vantaggio di Simeone. E’ laa partire meglio con Immobile che strozza il sinistro dopo 2 minuti. Al settimo ilpassa: rimessa laterale di Lykogiannis, sponda di Joao Pedro e sinistro al volo di Simeone per lo splendido vantaggio dei sardi. Laprova a riprendere in mano il gioco ma i pericoli per Rafael latitano. E’, invece, ila sfiorare il raddoppio con il sinistro di Nainggolan parato da Strakosha. Egoista il belga che ignora Simeone tutto solo sulla sinistra. Nella ripresa stesso copione. Laprova ad impensierire la difesa di Maran, crea ma spreca. L’occasione migliore ...

