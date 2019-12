Lazio | Caicedo-gol | «Ma non posso parlare di Scudetto»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019) L’attaccante dellaha commentato la vittoria ottenuta in pieno recupero in casa del Cagliari Felipeha commentato la vittoria ottenuta dallacontro il Cagliari, decisa da una sua rete in pieno recupero: «Ci credevamo, questa squadra ha imparato molto. Siamo stati bravi a restare in partita fino alla fine. Sono contento che oggi il mio gol sia servito». «Il Cagliari è una grande squadra, la rivene di questo campionato. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, dunque la vittoria vale ancora di più. Noi pensiamo partita dopo partita, la strada è ancora lunga. Nondi», ha concluso l’attaccante. Leggi su Calcionews24.com

