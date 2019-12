L’assurdità del catastrofismo climatico | attivisti dell’allarmismo minacciano la

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’European Institute for Climate and Energy (EIKE) è un’organizzazione non-profit coinvolta nella promozione dell’educazione scientifica. Ha pubblicato lavori scientifici e pubblicazioni peer-reviewed e ogni anno organizza una conferenza scientifica sulle attuali questioni climatiche ed energetiche. Per il 22-23 novembre 2019 era stata pianificata la 13ª conferenza internazionale sul clima e sull’energia nella città di Monaco di Baviera. Oltre 200 scienziati ed esperti internazionali avevano annunciato la loro presenza, prenotando e pagando viaggi e hotel. Molti di loro provenivano da USA, Canada e persino Australia. Erano presenti anche molti rappresentanti dei mass media. Tra gli esperti intervenuti alla conferenza c’era anche il Prof. Nicola Scafetta, professore di climatologia all’Università di Napoli Federico II, che già negli scorsi mesi aveva parlato ai microfoni di ...

