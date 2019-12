L’associazione dei musulmani italiani si dissocia dalla giovane che era scesa in piazza

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’associazioneprende le distanze da Nibras, la ragazza incon le sardine Continua a far parlare di sé Nibras, la ragazza musulmana che, nel corso della manifestazione delle sardine a Roma il 14 dicembre scorso, ha imitato il discorso, diventato virale, di Giorgia Meloni: un intervento che però non è piaciuto all’associazione dei, che ha preso le distanze. Attraverso un comunicato stampa, infatti, il presidente dell’associazione Raffaello Yazan Villani ha fatto sapere che: “L’Anmi sida ciò che ha stato letto e affermato da una sorella ieri a Roma inSan Giovanni”. “Un musulmano o una musulmana, non ha nella sua indole e nei suoi insegnamenti l’imitazione come atto della sua vita sociale e religiosa – si legge ancora nella nota – Lo stesso non deve ...

AraceliRego : RT @galleriaspada: La #GalleriaSpada riceve visite!?????? È l'associazione culturale Cinema e Storia, che oggi si ispira all'indimenticabile f… - Salvucc20278465 : RT @FabRavezzani: L’associazione degli allenatori risponde all’ordine dei giornalisti che risponde al comunicato dell’Inter che risponde al… - HAERCULTE_XXI : RT @reggiadicaserta: ??Prendersi cura della #ReggiadiCaserta condividendo la missione strategica, uno dei principi alla base della convenzio… -