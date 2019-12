L' allarme di Banca d' Italia | Governo avvertito a febbraio della gravità della

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sarebbe a rischio anche un eventuale rimborso dei depositantiPopolare di Bari. Visto che il Fitd dovrebbe effettuare rimborsi a favore dei depositanti protetti (per depositi fino a 100 mila euro) per un importo complessivo di euro 4,5 miliardi circa, Bankricorda che la dotazione finanziaria a dicembre 2019 sarà pari a 1,7 miliardi di euro. “Ciò implicherebbe l’esigenza di attivare integralmente il finanziamento per 2,75 mld, sottoscritto nell’agosto 2019 dal FITD con un pool di banche e finalizzato a fornire prontamente al Fondo risorse per i rimborsi”. Ma Bankrileva che “per la restituzione del finanziamento potrebbe essere necessario il ricorso a contribuzioni straordinarie a carico del sistemario, che determinerebbero perdite significative”.L’aggravamentosituazionePopolare di Bari era ...

myrtamerlino : Siamo sempre punto e a capo. Una banca in crisi, i risparmiatori in allarme, lo Stato che interviene - cioè noi, co… - adri9lli : RT @myrtamerlino: Siamo sempre punto e a capo. Una banca in crisi, i risparmiatori in allarme, lo Stato che interviene - cioè noi, coi nost… - ITTEMOC : RT @myrtamerlino: Siamo sempre punto e a capo. Una banca in crisi, i risparmiatori in allarme, lo Stato che interviene - cioè noi, coi nost… -