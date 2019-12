La Zona economica esclusiva tra Libia e Turchia

Leggi la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il Memorandum of Understanding per la cooperazione marittima tra lae ladel Governo di Accordo Nazionale, diretta da Fayez al Serray, è stato votato definitivamente dal Parlamento turco il 5 dicembre scorso. Khalid al Mishri, presidente del Consiglio Presidenziale di Tripoli, ha inoltre affermato ufficialmente che il MoU turco-libico è del tutto coerente con la lettera degli Accordi di Skhirat del 2017, che regolano i rapporti tra Tripoli e la Cirenaica, del 2015 e poi del 2017. Questa nota non è inutile perché, lo vedremo, l’Egitto contesta anche la modalità politica con cui si è arrivati al MoU turco-libico e alla sua legittimità rispetto agli accordi internazionali che definiscono proprio la nascita e le funzioni del Governo di Accordo Nazionale libico di Al Serraj. La collaborazione tra Ankara e Tripoli prevede, oltre alle questioni economiche, di cui faremo una ...

