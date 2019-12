La vita può essere tossica | come la melanzana

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Marieke Lucas Rijneveld con “Il disagio della sera” (Nutrimenti, 2019), best seller in Olanda e tradotto in molti paesi, impone il proprio nome all’attenzione del mondo letterario internazionale. Con crudezza e dolore scaraventa le spalle nude del lettore sul fieno bagnato di sangue di una stalla cimitero. La storia è quella di Jas, una bambina di dieci anni. A quell’età si dovrebbe pensare unicamente a sperimentare il mondo con ingenuità e curiosità, a crescere stringendo la mano dei propri genitori quando qualcosa ci spaventa. Ma nella fattoria dei Mulder, tra il freddo della campagna olandese e la severità di un’ottusa religione che schiaccia riempiendo di sensi di colpa, non è possibile. Non lo è perché Matthies, il fratello maggiore, è stato inghiottito dal lago gelato e non tornerà ...

