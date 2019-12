La vicenda della Banca popolare di Bari | dall’inizio

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 16 dicembre 2019) (foto: LaPresse/Filippo Attili) Il salvataggiodi, una delle più grandi realtà del sud Italia, è arrivato con un decreto approvato dal governo che predispone 900 milioni di euro nel 2020 per Invitalia, ovvero l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa del ministero dell’Economia, affinché finanzi il Mcc –del Mezzogiorno- Mediocredito centrale – consentendogli così di acquisire quote. Si vuole di fatto creare un istituto d’investimento, che nascerebbe dalla divisione delle acquisizioni fatte dal Mediocredito con l’obiettivo di sostenere le imprese del Mezzogiorno. Cosa era successo? La, fondata nel 1960, era da tempo in difficoltà e lo scorso venerdì Bankitalia aveva deciso di commissariare il consiglio di amministrazionedi, proprio per una cattiva gestione finanziaria e gli ...

